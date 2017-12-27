Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ağrı, Hakkari ve Irak'ın kuzeyinde şehit olan askerlerin ailelerine telgraf göndererek taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ağrı'da, cezaevinde kapatılan artezyen kuyusundan sızan gazdan etkilenen ve 21 gün tedavi gördüğü Erzurum'daki hastanede şehit olan Er İdris Gülek, Irak'ın kuzeyindeki Batin Tepe üs bölgesinde, el bombasının kazaen patlaması sonucu şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Ferhat Muratoğlu, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuşlar Hüseyin Çam ile Seyfettin Orkun Çil'in ailelerine telgraf göndererek başsağlığı dileklerini iletti.