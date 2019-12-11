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Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit askerler Jandarma Astsubay Üstçavuş Esma Çevik, Jandarma Uzman Çavuş Kemal Sayar ile Jandarma Astsubay Çavuş Halil Ulaş Yıldırım'ın ailelerine başsağlığı diledi.Edinilen...

Genel 11.12.2019, 11:36
Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
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ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit askerler Jandarma Astsubay Üstçavuş Esma Çevik, Jandarma Uzman Çavuş Kemal Sayar ile Jandarma Astsubay Çavuş Halil Ulaş Yıldırım'ın ailelerine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak'ta EYP imhası sırasında meydana gelen patlamada şehit düşen Jandarma Astsubay Üstçavuş Çevik ve Jandarma Uzman Çavuş Sayar ile Bingöl'ün Genç ilçesinde gözetleme kulesinden düşerek şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Yıldırım'ın ailelerine birer başsağlığı mesajı göndererek, taziyelerini iletti.

#Başsağlığı mesajı #EYP #Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Halil Ulaş Yıldırım #Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Esma Çevik #Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kemal Sayar #Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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