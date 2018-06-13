Erdoğan'dan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Koç'a kutlama

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı'nın şampiyon olması dolayısıyla Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u kutladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı'nın, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Şampiyonu olması dolayısıyla Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Koç'a tebrik telgrafı gönderdi.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde TOFAŞ'ı 4-1'le geçen Fenerbahçe Doğuş, üst üste 3, toplamda ise 9. şampiyonluğuna ulaştı.

Fenerbahçe Kulübü Ali Koç ise başkanlığı döneminde takım sporlarındaki ilk şampiyonluğunu erkek basketbol takımıyla yaşadı.

