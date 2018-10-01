Erdoğan'dan Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo'ya taziye

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile telefonda görüştü.

Sulawesi Adası'ndaki deprem ve tsunamide hayatını kaybedenler için Widodo'ya taziyede bulunan Erdoğan, bin 300'e yakın insanın hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyduğunu ifade etti.

her türlü yardıma hazır"

Türkiye'nin Endonezyalı kardeşlerinin acılarını paylaştığını vurgulayan Erdoğan, yaşanan büyük felaket karşısında AFAD ve Kızılay başta olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlarıyla Türkiye’nin her türlü yardıma hazır olduğunu da kaydetti.