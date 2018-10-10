Erdoğan'dan başsağlığı telgrafı

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari’de şehit olan asker Emre Güngör ve sivil operatör Ali Çam'ın ailelerine taziye telgrafı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre Başkan Erdoğan, Hakkari’de şehit olan asker Emre Güngör ve sivil operatör Ali Çam'ın ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.

Hakkari'nin Çukurca ilçesi Güven Dağı üs bölgesine PKK'lı teröristlerce sınırın Irak tarafındaki Zap bölgesinden iki güdümlü füze ile düzenlenen saldırıda, Piyade Sözleşmeli Er Emre Güngör ve sivil operatör Ali Çam şehit olmuş, 3 kişi de yaralanmıştı.