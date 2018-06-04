Erdoğan'dan 65 yaş emeklilerine aylık maaş müjdesi

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen iftar programında emeklilerle bir araya geldi.



Buradaki konuşmasında, ramazan ayının sonlarına yaklaşıldığını anımsatan Erdoğan, tüm katılımcıların ramazanını tebrik etti.



"Gördüğümüzde yüzümüz kızarmıştı"

Recep Tayyip Erdoğan, tüm emeklilerin ve özellikle de Bağkur emeklilerinin durumunun bu dönemde gerçekten sıkıntılı olduğunu anımsatarak, "30 yıl, 40 yıl ekmek teknesinin başını bekleyen, tarlasını ekip biçen insanlarımıza öyle emekli maaşları bağlanıyordu ki biz bunları gördüğümüzde yüzümüz kızarmıştı." dedi.



Konuyla ilgili hemen harekete geçtiklerini ve kademeli olarak bu tür çarpıklıkları ortadan kaldırdıklarının altını çizen Erdoğan, şöyle konuştu:



"Emekli maaşlarında reel olarak iki katına, üç katına, dört katına varan oranlarda artışlar yaptık. Bugün ülkemizde az sayıdaki istisna haricinde asgari ücretin altında emekli maaşı alan bulunmuyor. Hele hele eskisi gibi 50 lira, 100 lira gibi trajikomik emekli maaşı alan hiç kimse kalmadı. Son olarak bayram ikramiyeleriyle emeklilerimizin bayramlarını bayram gibi geçirebilmelerine imkan sağladığımıza inanıyorum."



Emeklilerle bir müjdeyi paylaşmak istediğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Emeklilik için başvuru yapan ancak henüz işlemleri sonuçlandırılmayan 100 bin vatandaşımız bulunuyordu. Bunların işlemlerini tamamlayarak onların da ilk maaşlarını ve bayram ikramiyelerini alabilmelerini sağlıyoruz. Bu kardeşlerimiz Ramazan Bayramı ikramiyesi yanında temmuz zammından da faydalanacak. Ayrıca 65 aylıkları kendilerine 3 ayda bir ödenen kardeşlerimiz de eylül ayının başından itibaren bu maaşlarını aylık olarak almaya başlayacaklar.



Emeklilikten sonra ticari faaliyette bulunanların yüzde 15 oranındaki sosyal güvenlik destek primlerini de kaldırdık. KDV iadesinin maaşa eklenmesinden, banka promosyonlarına seyyanen yapılan artışlardan yıllık standart maaş zamlarına, intibaklardan ikramiye yıl sınırlarının kaldırılmasına kadar her vesileyle emeklilerimizin ellerine geçen parayı yükseltmenin gayreti içinde olduk."



Erdoğan, sosyal güvenlik reformuyla SSK, Bağkur ve Emekli Sandığını aynı çatı altında topladıklarını, sağlık sigortasının kapsamının bu derece geniş, hizmet kalitesinin bu derece yüksek olmasının dünyada örneğine pek az rastlanır bir uygulama olduğunu söyledi.



Yüksek öğrenim mezunu polisler, öğretmenler, hemşireler ve din görevlileri için emekliliklerinde 3600 ek gösterge imkanı getirdiklerinin altını çizen Erdoğan, bu düzenlemeden aynı şartlarda daha önce emekli olmuş olanların da yararlanacaklarını bildirdi.



"Yapacağımız işi vaat ederiz ve onu yaparız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:



"Hamdolsun, Türkiye büyüdükçe ortaya çıkan zenginlikten emeklilerimiz başta olmak üzere milletimizin tüm fertlerinin istifade etmesi temel politikamızdır. Biz hiçbir zaman öyle seçim meydanlarında bol keseden atıp tutup da işbaşına gelince bunları unutanlardan olmadık. Bazılarının sırtında küfe yok, bol bol atıyorlar, bol bol dağıtıyorlar. Buna inananlar da olmuyor değil, oluyor ama bizim sırtımızda küfe var, yapacağımız işi vaat ederiz ve onu yaparız. Yapamayacağımızı vaat etmeyiz ve elhamdülillah bugüne kadar biz hiçbir vatandaşımızı aldatmadık. Çünkü bizim sözümüz var, ne aldananlardan olacağız, ne aldatanlardan olacağız.



Önümüzdeki dönemde ülkemizi zenginleştirme ve bu zenginliği milletimizin tamamına yansıtma taahhüdümüzü çok daha güçlü bir şekilde hayata geçirmekte kararlıyız. İşte bunun için ne diyoruz? Güçlü Meclis diyoruz, işte bunun için güçlü hükümet diyoruz, işte bunun için güçlü Türkiye diyoruz. Emeklilerimizle birlikte inşallah vakit birlik vakti diyerek, vakit Türkiye vakti diyerek bu mücadeleyi başarıya ulaştıracağız."