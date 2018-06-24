Erdoğan'a seçim tebrikleri

ANKARA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim zaferinden dolayı tebrik etti.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Yıldırım, telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 24 Haziran seçimindeki zaferi nedeniyle kutladı.

Başbakan Yıldırım, yeni yönetim sisteminin vatana ve millete hayırlı olması dileğinde bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi de telefonla arayan Yıldırım, kendisini Cumhur İttifakı'na sağladığı katkı ve başarı nedeniyle tebrik etti.

Bahçeli'den seçim tebriği

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim başarısından dolayı tebrik etti.

Edinilen bilgiye göre Bahçeli, telefonla görüştüğü Erdoğan'ı seçim başarısından dolayı kutladı.

Destici'den tebrik

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici de , Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak, seçim başarısından dolayı tebrik etti.

Edinilen bilgiye göre Destici, telefonla görüştüğü Erdoğan'ı seçim başarısından dolayı kutladı.

HÜDAPAR'dan tebrik

HÜDAPAR Genel Başkanı Mehmet Yavuz da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak seçimdeki başarısından dolayı kutladı.

Edinilen bilgiye göre, Yavuz, telefonla aradığı Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ndeki başarısı nedeniyle tebrik etti.