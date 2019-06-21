Erdoğan, Zonguldak'ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı

ANKARA (AA) -, Zonguldak'ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Zonguldak’ın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Erdoğan Bektaş ve Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan'a birer tebrik telgrafı gönderdi.