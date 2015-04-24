Erdoğan, Yabancı Konukları Savarona’da Ağırladı

ÇANAKKALE (İHA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Kara Savaşları’nın 100. Yıldönümü anma etkinlikleri kapsamında Çanakkale’ye gelen konuk ülke başkanlarını Savarona yatında akşam yemeğinde ağırladı.Çanakkale Kara Savaşlarının 100. Yılı dolayısıyla Çanakkale Şehitler Abidesi ve İngiliz Helles Anıtında düzenlenen törenlere katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve konuk ülke başkanları, törenlerin bitiminde Eceabat ilçesinden feribotla Çanakkale’ye geldi. Burada iskelede bekleyen Savarona yatına binen liderler, yatta boğaz turu eşliğinde akşam yemeği yedi.