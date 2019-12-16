Son Dakika
Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği Avrupa Temsilcilerini kabul etti
Genel 16.12.2019, 19:54
CENEVRE (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği (UIB) Avrupa Temsilcilerini kabul etti.
Görüşmeye, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.
6°
az bulutlu
Namaz Vakti 16 Aralık 2019
|İmsak
|06:17
|Güneş
|07:46
|Öğle
|12:42
|İkindi
|15:08
|Akşam
|17:28
|Yatsı
|18:51