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Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği Avrupa Temsilcilerini kabul etti

Genel 16.12.2019, 19:54
Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği Avrupa Temsilcilerini kabul etti
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CENEVRE (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği (UIB) Avrupa Temsilcilerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere geldiği Cenevre'de konakladığı oteldeki kabulü, basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmeye, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.


#Cenevre #kabul #Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan #Uluslararası Demokratlar Birliğ
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