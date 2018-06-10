Erdoğan, Türk Kızılayının kuruluş yıl dönümü kutladı

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "150 yıllık bilgi birikimi ve tecrübesiyle ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatan Türk Kızılayı, yaşanan her afette, her önemli hadisede, mağdurların ve mazlumların gölgesine sığındığı bir güven kapısı haline gelmiştir." ifadesini kullandı.

Erdoğan, Türk Kızılayının kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Genel Başkan Kerem Kınık'a kutlama mesajı gönderdi.

Türk Kızılayının "Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti" adıyla 1868'de kurulduğunu hatırlatan Erdoğan, kurumun zamanla tüm mağdurların, mazlumların umudu, dayanışmanın ve yardımlaşmanın timsali durumuna geldiğini bildirdi.



- "Dünyanın önde gelen kuruluşları arasında yer almakta"



Türk Kızılayının hiçbir ayrım gözetmeksizin insanın acısını önlemeye ve hafifletmeye çalışmak, insan hayatını ve sağlığını korumak, insanlar arasındaki karşılıklı anlayışı, dostluğu, saygıyı, iş birliğini geliştirmek amacıyla hizmetlerini sürdürdüğünü vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türk Kızılayı, bugün kendi alanında dünyanın önde gelen kuruluşları arasında yer almaktadır. 150 yıllık bilgi birikimi ve tecrübesiyle ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatan Türk Kızılayı, yaşanan her afette, her önemli hadisede, mağdurların ve mazlumların gölgesine sığındığı bir güven kapısı haline gelmiştir. Yardımlaşma ve dayanışma kültürümüzün, aziz milletimizin yardımseverliğinin bir tezahürü olan Türk Kızılayına ve aynı amaca hizmet eden kurumlarımıza sahip çıkmak, ülkemizin ve dünyanın daha huzurlu, daha güvenli bir yer haline gelmesine katkı sağlayacaktır."



- "Milletimizi bu kuruluşumuzu desteklemeye çağırıyorum"



Erdoğan, Türk Kızılayının gücünü ve itibarını yardım ve desteklerle yükseltmek için çalışmanın kendi vatandaşlarına, kardeşlerine ve tüm insanlığa hizmet etmek demek olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inandığım Türk Kızılayının kuruluş yıl dönümünü kutluyor, tüm gönüllülerini en kalbi duygularımla selamlıyor, aziz milletimizi bir kez daha bu güzide kuruluşumuzu desteklemeye çağırıyorum."