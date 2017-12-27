Erdoğan-Sibsi ortak basın toplantısı

TUNUS (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye ve Tunus, hep birlikte, güçlü şekilde şunu söylemektedir; 'Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir.' Kudüs'ün tarihi statüsüne ve kutsiyetine yönelik hiçbir adım kabul edilemez." dedi.

Erdoğan ile Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki baş başa ve heyetlerarası görüşmeler sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi.

Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi'nin nazik davetine icabetle Tunus'ta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti belirten Erdoğan, Tunus'un tüm alanlarda kaydettiği gelişmelerin önemine işaret etti.

Erdoğan, 2013'te başbakan olarak gerçekleştirdiği bir önceki ziyaretinden bu yana Tunus'un geçiş sürecinde tarihi nitelikte birçok adım attığını vurguladı.

Tunusluların, uzlaşı ve kapsayıcılığa dayalı siyasi süreçlerinin tüm bölge için bir ilham kaynağı olduğunu düşündüğünü belirten Erdoğan, "Bu başarı hikayesinin altında imzası olan tüm Tunuslu siyasileri kutluyorum, tebrik ediyorum. Tunus'un kalben dostu olan Türkiye'nin, daima yanınızda olduğunu da özellikle ifade etmekte fayda görüyorum." diye konuştu.

- "Bölge sorunlarını ele alma fırsatını bulduk"

Erdoğan, mevkidaşı Sibsi ile baş başa ve heyetlerarası görüşmelerde ikili ve özellikle de bölge sorunlarını ele alma fırsatını bulduklarını aktardı.

Son dönemde gerek Türkiye'de gerek Tunus'taki yoğun gündem sebebiyle gerçekleştiremedikleri üst düzey ziyaretlere ivme kazandırmayı kararlaştırdıklarını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu konuda aramızda Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Anlaşması da olduğuna göre, bakanlarımızın çok daha sık bir araya gelmeleri gerekiyor ki Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyde başbakanlar da karşılıklı olarak bir araya gelme fırsatını bulsunlar."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomik ilişkilerde ticaret, yatırım, enerji, turizm ve tarım alanlarında işbirliğini daha da geliştirmek istediklerine dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şu anda 1 milyar 125 milyon dolar olan ticaret hacmimizi çok daha yükseklere çıkarmamızda fayda var diye düşünüyorum. Bugün, Tunus'un yaşamış olduğu ekonomik sıkıntılar ve dış ticaret açığının nedenlerini aramızda görüşme fırsatı bulduk. Türkiye olarak neler yapabileceğimiz konusunda fikirlerimizi karşılıklı olarak paylaştık. Sayın Başbakan ile de bu konuları görüşeceğiz, bakanlarımız aynı şekilde muhataplarıyla bu konuları görüştüler ve görüşmeye de devam edecekler.

Ülkelerimiz arasındaki ticaretin dengeli bir şekilde artırılması noktasında mutabık kaldık. Ekonomi bakanlarımız, ilgili yetkililerimiz eşgüdüm halinde çalışmaya devam edecekler. Şunu buradan açık ve net ifade etmek isterim; Tunus'un huzurunu, istikrarını, ekonomik büyümesini kendimizinkinden ayrı görmüyoruz. Tunus'un kalkınması, Türkiye'nin kalkınması demektir. Bu amaçla uygun koşullarla açtığımız 300 milyon dolarlık kredi Tunus tarafınca kullanılmış olup, 300 milyon dolarlık kredi de kullanılmayı bekliyor. Öte yandan TİKA'nın faaliyetleri de Tunus'un kalkınma çabalarına katma değer sağlamayı sürdürüyor."

Tunus'a ekonomik alandaki desteğin artarak süreceğine işaret eden Erdoğan, "Gerçekleştireceğimiz ekonomi ve yatırım forumu toplantısında da özel sektörümüzü Tunus'a daha fazla yatırım yapmaya teşvik edeceğiz. Buraya 150 kadar iş adamıyla beraber geldik ve Tunuslu iş adamları ile iş adamlarımız bugün ekonomi bakanlarımızın katılımıyla bir toplantıyı da gerçekleştirecekler." dedi.

- "Bayrağımızdaki birlik gibi"

Erdoğan, Tunus'un terörle mücadelesine tam destek verdiklerini ve vermeye de devam edeceklerini belirtti.

Türkiye'nin, polis eğitimi, terörle mücadele konusunda tecrübe aktarımı ve savunma sanayi ürünleri alanında Tunus ile devam eden işbirliğini geliştirmeye hazır olduğunu vurgulayan Erdoğan, "15 Temmuz darbe girişimi karşısında sergilediğimiz dayanışma ve FETÖ ile mücadelemizde verdikleri destek için Tunus makamlarına, başta Cumhurbaşkanı olmak üzere müteşekkir olduğumuzu bir kez daha vurgulamak isterim. Bölgesel gelişmeler kapsamında başta Kudüs olmak üzere uluslararası gündemdeki birçok meselede aramızda benzer görüşler var. Bu benzer görüşler de bizim aynen bayrağımızdaki birlik gibi burada da birliğimizi ortaya çok açık ve net koyuyor. Demek ki 'tek bayrak', böyle bir durum söz konusu. Temennim odur ki bu, ruhlarımızın da dışa yansıması olsun." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra bölgesel gelişmeler kapsamında başta Kudüs olmak üzere uluslararası gündemdeki birçok meselede özellikle bu dayanışmayı sürdürdürdüklerini ve sürdürmeye de devam edeceklerini bildirdi.

Erdoğan, ABD'nin, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma konusunda attığı yanlış adımın, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda nasıl geri döndüğünün, nasıl tüm dünya tarafından püskürtüldüğünün görüldüğünü ifade etti.

- "Kudüs, bizim kırmızı çizgimizdir"

Erdoğan, şu görüşlere yer verdi:

"128 ülke bir tarafa, 9 tane ki bunun bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri, diğer 8 tanesi herhalde Tunus'un ilçeleri gibidir. Bundan sonra ne gibi adımlar atacağız, bunları da yine beraberce konuşarak, görüşerek inşallah bu adımları da atacağız. Türkiye ve Tunus, hep birlikte, güçlü şekilde şunu söylemektedir, 'Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir.' Kudüs'ün tarihi statüsüne ve kutsiyetine yönelik hiçbir adım kabul edilemez."

İslam aleminin ortak sesi olarak İstanbul'da olağanüstü toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesinde de aynı hususun altının çizildiğini, sonuç bildirgesini de bu şekilde açıkladıklarını hatırlatan Erdoğan, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden sonra atılan adım gerçekten önemliydi. Küresel vicdan, hukuk dışı ve adaletsiz bu karara müsamaha göstermedik. Filistin'e ve barış sürecine yönelik desteğimizi sürdüreceğiz." diye konuştu.

- "Türkiye'nin, Libya'daki sürece aktif çabası devam edecektir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'nın bir an önce istikrara kavuşması noktasında Türkiye ve Tunus arasında tam mutabakatın bulunduğuna da vurgu yaptı.

Bu konuda, Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi'nin insiyatifiyle başlatılan çabaları desteklediklerini belirten Erdoğan, "Libyalı kardeşlerimizin siyasi çözüme yönelik diyalog ve uzlaşıyla bugüne kadar sürdürdükleri çabalarda başarı elde edebileceklerini düşünüyoruz. Şu anda biz Libya'da büyükelçiliğimizi açma çalışmalarımızı da devam ettireceğiz. Tunus'un istikrarı ve güvenliği, Libya'nınkiyle bağlantılığı olduğundan Türkiye'nin, Libya'daki sürece aktif çabası devam edecektir." ifadesini kullandı.

Erdoğan, konukseverliğinden dolayı mevkidaşı Sibsi'ye bir kez daha teşekkür ederek, "Kendilerini en kısa zamanda resmi ziyaret için ülkemde ağırlamaktan duyacağım memnuniyeti kendilerine de ifade ettim." dedi.

(Sürecek)