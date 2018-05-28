Erdoğan, Sayıştayın kuruluş yıl dönümünü kutladı

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştayın gelecek dönemde de milletin hakkını ve menfaatlerini koruma sorumluluğunu yerine getireceğinden şüphe duymadığını bildirdi.

Erdoğan, Sayıştay Başkanlığının 156. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş'a mesaj gönderdi.

Mesajında, anayasal bir yüksek denetim kurumu olan Sayıştayın kamu kaynaklarının ekonomik, verimli ve etkin kullanılmasında önemli yeri bulduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları ifade etti:



"Bağımsızlık ve tarafsızlık, beklentilere duyarlılık, yeniliğe açıklık ve mesleki yetkinlik gibi temel değerlere bağlılığıyla devlet geleneğimizde önemli yeri bulanan Sayıştay, 'kamu kaynaklarının etkin yönetiminde öncü olmak ve kurumsal yönetimde diğer kamu kurumlarına örnek olmak' vizyonu doğrultusunda başarılı çalışmalarını sürdürmektedir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayıştayın yetişmiş kadroları ve 156 yıllık birikimiyle gerçekleştirdiği hukuka uygunluk denetimlerinin devletin mali şeffaflığının sağlanmasında hayatı rol oynadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Yüksek vazife anlayışıyla, kararlı ve sıkı bir şekilde görevlerini yerine getiren Sayıştay Başkanlığımızın, önümüzdeki dönemde de milletimizin hakkını ve menfaatlerini koruma sorumluluğunu yerine getireceğinden şüphe duymuyorum. Sayıştay Başkanlığımızın 156. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, şahsınızda kurumun üyelerini ve tüm mensuplarını tebrik ediyor, sevgi, saygı ve selamlarımı sunuyorum."