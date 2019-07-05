Erdoğan: Reyhanlı'daki patlamanın terörle bağlantısı olabilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(Reyhanlı'daki patlama) Şu andaki tespitler, daha çok terörle bir bağlantısı olabilir istikametinde." dedi.

Hatay'da otomobilde patlama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'ne geçti.

Cuma namazını burada kılan Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak eşlik etti.

Çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, "(Reyhanlı'daki patlama) Araçta bomba olduğu belli, onun patlaması neticesinde İçişleri Bakanımın verdiği bilgiye göre 3'ü de ölmüş." bilgisini verdi.

Yeni parti iddiaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Yeni parti iddiaları) Şu anda benim partimin içerisindeki muvazzaf milletvekili arkadaşlarımın içinde böyle bir şey söz konusu değil ama partimle şu anda hiçbir ilişkisi olmayanların bu tür bir çalışması varsa bu da ayrı bir konu." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz yola çıktığımız arkadaşlarımızı hep yoldaş olarak gördük ama maalesef yoldaş olmaktan çıkıp çok daha farklı istikamete gidenler oldu. Bunlar bir dava anlayışının dışında olanlardır. Onun için bu noktada çok da fazla bunları dert edinmiyoruz. Bu yolda beraber yürüyen arkadaşlarımız bizim yoldaşımızdır, dava arkadaşımızdır. Olmayanlar da kendi yollarına gider, biz de yolumuza devam ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

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