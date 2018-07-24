Erdoğan, Özbek mevkidaşı Mirziyoyev ile telefonda görüştü

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Erdoğan, bugün AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde yapılan telefon görüşmesinde Mirziyoyev'in doğum gününü tebrik etti.

Erdoğan, Özbek mevkidaşı Mirziyoyev'e sağlık, huzur ve başarı dileklerini iletti.

İkili ilişkilerin daha da geliştirilmesi hususunda görüş teatisinde bulunulan görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Türkiye ile Özbekistan arasındaki işbirliğini her alanda güçlendirme konusundaki kararlılıklarını da teyit etti.