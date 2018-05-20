Erdoğan-İzzetbegoviç ortak basın toplantısı

SARAYBOSNA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İkili ticaret hacmimizi çok kısa zamanda geliştirmeye başladık ve kısa vadede şu anda hedefimiz 1 milyar dolardır. Bunu yükseltecek irade bizlerde var." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzzetbegovic ile baş başa ve heyetler arası gerçekleştirdikleri görüşmelerin ardından Devlet Başkanlığı Konseyi binasında, ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, üç yıl aradan sonra Bosna Hersek'te bulunmaktan duyduğu memnuniyeti aktararak, gösterdiği misafirperverlikten dolayı İzzetbegovic'e teşekkür etti.

Gerek ikili gerekse heyetler arası görüşmeler yaptıklarını hatırlatan Erdoğan, bu görüşmelerle Türkiye ve Bosna Hersek arasındaki siyasi, ekonomik, ticari, askeri, kültürel, turizm alanlarında neler yapılabildiğini ve ne gibi adımlar atacaklarını görüşme fırsatı bulduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili ilişkilerin ekonomik, ticari, alt yapı, ulaştırma, tarım, enerji, turizm, askeri, savunma sanayi gibi yönlerini ele alırken, bunu geliştirerek devam ettirmenin planlaması içinde olduklarını ifade etti.

Türkiye'nin Bosna Hersek'in istikrar, barış ve refahı için her türlü desteği vermeyi sürdüreceğini dile getiren Erdoğan, Bosna Hersek'in toprak bütünlüğüne ve iki etnisiteden müteşekkil tek ve egemen devlet yapısının korunmasına verdikleri önemi vurguladı.

Yaklaşan genel seçimlerin Bosna Hersek'e huzur, refah ve istikrarı bakımından hayırlı olmasını isteyen Erdoğan, 24 Haziran'da Türkiye'de ve 7 Ekim'de Bosna Hersek'te gerçekleşecek seçimlerin, ülkelerin birliği, beraberliği, dayanışması için vesile olması temennisinde bulundu.

Demokrasinin kuralları çerçevesinde barış ortamında, şeffaf ve adil bir seçim gerçekleşmesini dileyen Erdoğan, Bosna Hersek'in seçim öncesi gündemini en çok meşgul eden seçim kanunu değişikliği konusunu ülkenin iç meselesi olarak değerlendirdiklerini söyledi. Erdoğan, tarafların konuyu sağduyu, diyalog ve karşılıklı anlayışla çözüme kavuşturacağına inandıklarını ifade etti.

- "Serbest ticaret anlaşmasının imzalanmasına önem atfediyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İkili ticaret hacmimizi çok kısa zamanda geliştirmeye başladık ve kısa vadede şu anda hedefimiz 1 milyar dolardır. Bunu yükseltecek irade bizlerde var. Bu doğrultuda güncellenmekte olan serbest ticaret anlaşmasının en kısa zamanda imzalanmasına büyük önem atfediyoruz. Bunun yanı sıra müzakereleri süren diğer anlaşmaların da kısa zamanda yürürlüğe girmesi en büyük arzumuzdur." diye konuştu.

Ulaşım, lojistik, enerji, turizm, tarım ve hayvancılık konularında yetkililerin bir araya getirileceğini ve Türk firmalarını Balkanlarda büyük yatırımlar gerçekleştirmeleri yönünde teşvik ettiklerine işaret eden Erdoğan, Türkiye'nin bölgesel alt yapı ve ulaştırma projelerini güçlü şekilde desteklediğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk şirketlerinin bu tip projelerde yer almaya hazır olduğunu vurgulayarak, "Beklentimiz, Türk yatırımcılarına ve şirketlerine Bosna Hersek'te daha fazla iş yapma imkanının tanınmasıdır. Bu alt yapı projelerinin en güzel örneklerinden birini Belgrad Saraybosna Karayolu Projesi teşkil edecektir." dedi.

Bosna Hersek'in Hırvatistan ve Sırbistan ile başta olmak üzere bölge ülkeleriyle güvene dayalı ilişkiler kurmasına büyük önem atfettiklerine dikkati çeken Erdoğan, Türkiye-Bosna Hersek-Hırvatistan ve Türkiye-Bosna Hersek-Sırbistan üçlü mekanizma süreçlerini tüm tarafların değerli kararlarıyla, katkılarıyla sürdürdüklerini ifade etti.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bosna Hersek için NATO üyelik eylem planının mümkün olan en kısa zamanda etkinleştirilmesi konusunda aktif çabamızı sürdüreceğiz. Bu yolda hiçbir zaman Bosna Hersek'i yalnız bırakmayacağız."

(Sürecek)