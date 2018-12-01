Erdoğan ile Trump görüştü

BUENOS AİRES (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü.

Erdoğan, zirvenin yapıldığı Costa Salguero Fuar Alanı'ndaki temasları kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Trump ile görüşmesi 50 dakika sürdü.

Görüşme öncesi Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, Erdoğan ve Trump ile aynı fotoğrafta yer aldı.

İki liderin zirvedeki ikinci görüşmesi

Dün zirvenin ilk programı olan "Adil ve Sürdürülebilir Gelecek" temalı özel oturuma katılan Erdoğan ve Trump, oturum başlamadan önce bir süre ayaküstü sohbet etmişti.

Böylece iki lider, G20 Liderler Zirvesi kapsamında ikinci kez bir araya gelmiş oldu.

Erdoğan, May'i kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında İngiltere Başbakanı Theresa May'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında İngiltere Başbakanı May ile görüşmesi 40 dakika sürdü.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da hazır bulundu.

Muhabir: İlkay Güder, Enes Kaplan