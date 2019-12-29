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Erdoğan ile Merkel Libya ve Suriye'yi görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı.
Genel 29.12.2019, 19:17
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı.
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