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Erdoğan ile Merkel Libya ve Suriye'yi görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı.

Genel 29.12.2019, 19:17
Erdoğan ile Merkel Libya ve Suriye'yi görüştü
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İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı.

#türkiye
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