Erdoğan ile Guterres görüştü

NEW YORK(AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti.

BM 73. Genel Kurulu Görüşmelerine katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Merkezinde Genel Sekreter Guterres ile bir araya geldi.

Erdoğan, görüşme öncesi Guterres'in ziyaretçi defterini imzaladı.

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikili temaslarına devam edeceği bildirildi.

BM'den "Erdoğan-Guterres görüşmesi" açıklaması

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Guterres'in BM Genel Merkezi'ndeki görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

"BM ve Türkiye arasındaki mükemmel iş birliğine övgü"

Açıklamada, ''Genel Sekreter, Türkiye'nin 3,5 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yapması ve BM ve Türkiye arasındaki mükemmel iş birliğine övgüde bulundu. Genel Sekreter ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye'deki durumu görüştüler. Genel Sekreter, İdlib'de silahlardan arındırılmış bir bölge oluşturmak için 17 Eylül'de imzalanan anlaşmayı memnuniyetle karşıladı.'' ifadeleri kullanıldı.

Ekonomi Forumu Kurucusu Schwab'ı kabul etti

Öte yandan Erdoğan, Dünya Ekonomi Forumu Kurucusu ve Yönetici Başkanı Klaus Schwab'ı kabul etti.

BM 73. Genel Kurulu Görüşmelerine katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Merkezinde Schwab ile bir araya geldi.

Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.

Muhabir: Betül Yürük