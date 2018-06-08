Erdoğan Demirören vefat etti

İSTANBUL (AA) - Florence Nightingale Hastanesi Tıbbi Direktörü Dr. Özgür Şamilgil, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören’in vefat ettiğini açıkladı.

Şamilgil, Florence Nightingale Hastanesi'nda yaptığı basın açıklamasında, “Saygıdeğer iş insanı Erdoğan Demirören bugün saat 11.53 itibarıyla aramızdan ayrılmıştır." dedi.

Erdoğan Demirören'in bir süredir hastanelerinde solunum yetersizliği nedeniyle tedavi ve takip altında olduğunu aktaran Şamilgil, "Sayın Demirören, ailesinin yakın ilgi ve alakası, hastanemizin tüm personelinin yoğun desteği ve çabalarıyla bugüne kadar ızdırap çekmeden yaşamını sürdürmüştür. Bugün itibarıyla tüm ülkemize, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Allah kalanlara sabırlar versin.” diye konuştu.

Şamilgil, 31 Mayıs'ta hastanenin yoğun bakımına alınan Demirören’in solunum yetersizliği nedeniyle yoğun bakımda tıbbi destek ve tedavisi gördüğünü ifade etti.





- "Cenaze törenini pazar günü Fatih Camisi’nde düşünüyoruz"







Aile adına bir açıklama yapan Demirören Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal ise “Cenaze töreniyle ilgili gerekli açıklamayı resmi olarak da yapacağız ama pazar günü öğle namazını müteakip Fatih Camisi’ni düşünüyoruz. Ülkemize, milletimize ve Demirören ailesine baş sağlığı diliyoruz.” ifadelerini kullandı.