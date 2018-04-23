Erdoğan, çocuklara Külliyeyi gezdirdi

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kabul ettiği çocuklara Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki bazı bölümleri gezdirdi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladığı çocuklar Erdoğan'a, Türk bayrağının yer aldığı tablo ile çiçek takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üzerlerinde geçmişten bugüne asker ve vatandaşlarca kullanılan giysiler bulunan çocuklarla yakından ilgilendi, birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Erdoğan, Külliyenin bazı bölümlerini gezdirdiği çocuklarla, daha sonra kabul salonunda bir süre sohbet etti.