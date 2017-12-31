Erciyes'te yeni yıl kutlaması

KAYSERİ (AA) - Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes'te yeni yıl etkinlikleri düzenlendi.

Erciyes'teki yeni yıl etkinliklerine katılan vatandaşlar, havai fişek gösterisini ve Erciyes AŞ Pist Güvenlik Ekibi ile Snow Akademi Kayak Okulu eğitmenleri tarafından oluşturulan 50 kişinin gerçekleştirdiği meşaleli şovu izledi.

Gondola binip kayak yapan ziyaretçiler, dışarıda yanan ateş etrafında ısınmaya çalıştı.

Erciyes'i ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de ziyaretçilerle sohbet edip, fotoğraf çektirdi.

Ayrıca İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Erciyes'te geniş güvenlik önlemeleri aldı.