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Erciyes'te yeni kayak sezonu hazırlıkları

KAYSERİ (AA) - Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te, kayak sezonunun hafta sonu açılması için yoğun bir çalışma yürütülüyor.Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediye...

Genel 03.12.2019, 18:11
Erciyes'te yeni kayak sezonu hazırlıkları
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KAYSERİ (AA) - Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te, kayak sezonunun hafta sonu açılması için yoğun bir çalışma yürütülüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes'te incelemelerde bulundu.

Kar yağışı sonrası Erciyes'in durumunu gören ve Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı ile görüşen Büyükkılıç, pistlerdeki çalışmaları da takip etti.

Bu yıl Erciyes'te bereketli bir sezonun geçmesini beklediklerini ifade eden Büyükkılıç, kayak sezonunun hafta sonu açılması için yağan karın yetersiz olduğunu ancak 154 suni karlama makinesinin yoğun bir şekilde çalıştığını kaydetti.

Pistler bölgesinde kar üretiminin devam ettiğini aktaran Büyükkılıç, hava şartlarında olağanüstü bir durumun olmaması halinde hafta sonu kayak sezonunu açacaklarını belirtti.


#Erciyes #kayseri #yeni kayak sezonu hazırlıkları
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