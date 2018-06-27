Erciyes'te yatırım zirvesi

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Erciyes'e sezon öncesi yapılacak yatırımlarla ilgili bir toplantı yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesinin yatırımları ile dünyanın önemli kayak merkezlerinden birisi haline gelen Erciyes yeni sezona hazırlanıyor.

Yeni sezon öncesi yapılan ve yapılacak çalışmalar Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik başkanlığındaki bir toplantıda değerlendirildi.

Toplantıya Büyükşehir Belediyesinin ilgili bürokratları ile Erciyes AŞ yöneticileri katıldı.

Erciyes'te 2017-2018 sezonunun çok verimli geçtiğini belirten Çelik, sezon boyunca sadece bir gün olumsuz hava şartları nedeniyle tesislerin kapalı kaldığını anımsattı.

Türkiye ve uluslararası alanda yapılan tanıtım çalışmalarıyla verimli bir sezon geçirilmesini sağladıklarını anlatan Çelik, şunları kaydetti:

"Her yıl yaptığımız gibi sezon öncesi yaptığımız toplantıda önümüzdeki sezona girmeden yapacağımız işleri ele alıyoruz. Erciyes ile ilgili tüm birimlerimizin katılımıyla yaptığımız toplantıda bir dizi karar aldık. Sezona yetişecek şekilde planlamalarımızı yaptık. Erciyes'i çok daha bilinir hale getirmek ve gelen ziyaretçilerin mükemmel bir yerle karşılaşmalarını sağlamak için çalışıyoruz."