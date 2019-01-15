Erciyes'te tipi uyarısı

KAYSERİ (AA) - Erciyes Kayak Merkezi'nde, yoğun kar yağışı ve tipi beklentisi nedeniyle 15-16 Ocak'ta mekanik tesislerin kapalı olacağı bildirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, bu gece ve yarın Erciyes'te yoğun kar yağışı ve tipinin beklendiği belirtildi.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te bulunan mekanik tesislerin olumsuz hava koşullarından dolayı iki gün boyunca kapalı olacağı kaydedildi.

Öte yandan Erciyes'e çıkmayı planlayan vatandaşların hava durumuna göre hareket etmesi uyarısında bulunuldu.