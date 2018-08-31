Erciyes'te motosiklet şovu

KAYSERİ (AA) - Türkiye motosiklet akrobasi şampiyonu ve ünlü motor şovmeni Birkan Polat, Erciyes Dağı'nda heyecan verici gösteri yaptı.
"Erciyes Moto Fest Motosiklet Festivali" kapsamında kente gelen Polat, festivalin ikinci gününde Erciyes Kayak Merkezi Tekir Otoparkı'na izleyicilerin sevgi gösterileri arasında geldi.
Kendisine ayrılan bölgede izleyicilerin meraklı bakışları arasında gösterisini gerçekleştiren Polat, şovunun ardından Türk bayrağı ile alanda tur attı.
Motorsiklet tutkunlarından ve gösteri meraklılarından tam not alan Polat, alkışlarla alandan ayrıldı.
Erciyes Moto Fest Motosiklet Festivali, yarın gerçekleştirilecek şehir turu ve Erciyes Dağı'nda düzenlenecek müzik şöleni ile sona erecek.