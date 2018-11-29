Erciyes'te mahsur kalan dağcıları jandarma kurtardı

KAYSERİ (AA) - Erciyes Dağı'nda mahsur kalan 2 dağcı, Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) tarafından kurtarıldı.Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Erciyes Dağı'nda faklı bölgelerde 2 dağcının mahsur kaldığı bilgisini...