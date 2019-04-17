Erciyes'e yeni yatırımlar yapılacak

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes'in özellikle yaz döneminde de canlılığını koruması için yeni yatırımlar yapacaklarını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Memduh Büyükkılıç Erciyes'te değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, Erciyes'e yeni yatırımlar yapacaklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Değerlendirme toplantımızda otellerle ilgili çalışmaların gözden geçirilmesi, yatırımcı firmaların otel yatırımı yapması konusunda görüşmelerin sağlanması, yatırım yapmayacaklarsa aldıkları arsaların yeniden değerlendirilmesi, ayrıca bölgede yatırımcılar için yeni otel alanlarının planlanması gibi konuları değerlendirdik. Ayrıca Erciyes'in sadece kış mevsiminde değil, yazın da değerlendirilmesi için futbol sahalarının yapılmasını planladık. En kısa zamanda projelendirip bu sene en az iki tane sahanın yapımını gerçekleştirerek, Erciyes'in yüksek irtifa kamp merkezi olmasını sağlamak için çalışmalar yapmayı kararlaştırdık. Bunların yanı sıra Erciyes'teki yoğun potansiyel nedeniyle katlı otopark projesi ile ilgili gerekli çalışmaları da yapacağız."