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Erciyes'e rekor ziyaretçi

- Erciyes Kayak Merkezi hafta sonu 52 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırladı

08 Ocak 2018 Pazartesi 14:50
Erciyes'e rekor ziyaretçi
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KAYSERİ (AA) - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes, hafta sonu 52 binden fazla kişiyi konuk etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erciyes Kayak Merkezi cumartesi ve pazar günü kent içi ve dışından binlerce kişiyi ağırladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, yapılan yatırımların olumlu sonuçlarını görmenin kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Kayak merkezindeki pistlerin dolduğunu aktaran Çelik, "Hem Kayseri'deki hemşehrilerimiz hem de Türkiye'nin dört bir tarafından gelen turistlerimiz güneşli günlerde Erciyes'in tadını çıkardı. Hafta sonu turnike geçişi 52 bini geçmiş durumda. Dışarıda park halindeki otomobillerin plakalarına baktığımızda araçların yüzde 50'si şehir dışından gelmiş. Yaptığımız tanıtım ve reklamların yerinde olduğunu görmüş olduk." ifadesini kullandı.

Tanıtımlarla Erciyes'i kente ekonomik değer katan bir merkez haline getirdiklerini vurgulayan Çelik, "Moskova ve Ukrayna'da reklam yapıyoruz. Rusya'dan 2 uçakla gelen kayakçılar, şehirdeki farklı yerlerde yemek yedi, konakladı. İnşallah ilerleyen günlerde turist sayısı artarak devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı da tüm pistlerin açık olduğunu kaydederek, "Bütün bağlantı pistlerimiz açık. Geçen haftaki kar yağışından sonra yeni yapılan pistlerimizi de devreye soktuk. Şu anda 3 bin 100 metreye kadar vatandaşlarımız kayak yapabiliyor. Develi kapısından Hacılar kapısına kadar tüm pistlerimizde çok yoğun hareketlilik oldu. Bu senenin en yoğun hafta sonunu yaşadık." bilgisini aktardı.

Anahtar Kelimeler:
Erciyes Kayak MerkeziKayseriZiyaretçi
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