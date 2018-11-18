"Erciyes'e, Polonya ve Ukrayna'dan turist gelecek"

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Türkiye'nin gözde kayak merkezlerinden Erciyes'e Rusya'nın ardından bu yıl Polonya ve Ukrayna'dan da direkt uçuşla turist geleceğini belirtti.

Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, Erciyes'in şehir ve ülke ekonomisine katkı vermesi için tanıtım çalışmalarına devam ettiklerini, bu çalışmalar neticesinde kış döneminde Kayseri'ye direkt uçuş yapılan ülke sayısının üçe çıkacağını ifade etti.

Türkiye ve dünyanın gözde kış sporları merkezi Erciyes'e ilginin gün geçtikçe arttığını aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Son iki yılda yaptığımız tanıtım çalışmalarıyla Erciyes'e gelen kayakçı sayısı yüzde 98 oranında artış gösterdi. Bir turizm yatırımcısı gibi ülkemizdeki ve yurt dışındaki fuarlarda Erciyes'i tanıtıyoruz. Geçen yıl direkt uçuşla her hafta Rusya'dan turistler geldi. Bu yıl Rusya'ya iki ülke daha eklendi. Polonya ve Ukrayna'dan da direkt uçuşla turistler gelecek. Böylelikle direkt uçuş yapılan ülke sayısı üçe çıkmış oldu."

- Kalitesi tescillenen ilk ve tek kayak merkezi

Erciyes'in kalitesinin belgelendiğini vurgulayan Başkan Çelik, "ISO 9001 ve IQ Net belgesini alan Türkiye'deki ilk ve tek kayak merkezi Erciyes. Bu özelliği ile de turist çekmeye devam edecek. Şehrimizin ekonomisini büyütmek için yaptığımız çalışmaları bundan sonra da sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı da geçen sene gelen Rus turistlerin memnuniyet oranlarının yüksekliği ve hem operatör hem de halk nezdinde yaptıkları pozitif propagandanın neticelerini aldıklarını aktardı.

Üç ülkede şu anda tur operatörlerince Erciyes paketlerinin satıldığını anlatan Cıngı, Kayseri ve Erciyes'i tanıtmaya devam edeceklerini belirtti.