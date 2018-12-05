Erciyes yeni sezona hazırlanıyor

KAYSERİ (AA) - Türkiye'nin en önemli kış sporları ve turizm merkezlerinden ve tüm hazırlıkları tamamlanan Erciyes Kayak Merkezi'nde kış sezonu öncesi planlama toplantısı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kış sezonunun bu ayın ortasına kadar açılması planlanıyor.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Dr. Murat Cahid Cıngı, şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediyesinin tüm birimleri, Karayolları, İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD ve Jandarma, Erciyes'e yoğun hizmet veriyor. Milyonlara ulaşan sayıda insanların bir bölgede bulunması asayişten sağlığa birçok konuda hizmet gerektiriyor. Bu toplantıda görev taksimatı yapıp fikir alışverişinde bulunuyoruz. Erciyes'e tüm devlet kurumlarımız sahip çıkıyor ve herkes bütün gayretini göstererek Erciyes'e gelen misafirlerimizin huzur içinde, keyifli zaman geçirmesi için çalışıyor. Artık Erciyes'te tüm dünyadan çok yoğun turist misafir etmeye başladık. Dolayısıyla bu durum bizi alt ve üstyapıyla ilgili hizmetler konusunda daha fazla teyakkuza geçiriyor. Yurt dışından gelen misafirlerimizin döndüklerinde buradan sitayişle bahsetmeleri için çalışıyoruz."