"Erciyes Üniversitesinin başarı çıtası hep yüksekte olacak"

KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, özellikle bilimsel araştırma kimliği, Türkiye ve dünya sıralamalarındaki yeri ile Türkiye'nin sayılı üniversiteleri arasında yer alan Erciyes Üniversitesinin, başarı çitasını en yükseğe çıkarmak ve hep yüksekte tutmak için çaba göstereceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ERÜ Rektörlüğü görevine atanan Çalış, çalışmalarına yönelik izleyeceği yol haritasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de araştırma kimliği ile ön plana çıkan üniversitelerinin daha çok ülkenin ihtiyaçlarına yönelik projelere hız vermesi ve bu konuda sanayicilerle olan işbirliğini daha da ileri taşımalarını gerektiğini dile getiren Çalış, "Bilimsel araştırma ve nitelikli bilgi üretiminde ülkemizin öncelikle ihtiyaçlarına eğilmemiz, ürettiğimiz bilgiyi sanayicilerimizle ürüne dönüştürmememiz gerekiyor. Teknopark’ta sanayicilerle yürüttüğümüz Ar-Ge çalışmalarını her alana yaymamız gerekiyor. Hedefimiz araştırmada, orijinal bilgi üretiminde, sanayicilerimizle teknoloji işbirliğinde en üst noktada bir üniversite olmak. Bunu başarmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz." dedi.

Ülkemizde 200'ü aşkın üniversiteden 10'unun araştırma üniversitesi olarak belirlendiğini anımsatan Çalış, şunları kaydetti:

"İçerisinde Erciyes Üniversitesinin de bulunduğu bu üniversitelerin araştırma alanında daha çok desteklenmesi, ülkeye daha fazla fayda sağlamaları amaçlanmıştı. İşte bu noktada bir araştırma üniversitesi olan Erciyes Üniversitesini, daha çok bilgi üreten, daha çok araştırma yapan, sanayicilerle Ar-Ge projelerine yönelik daha çok ortaklıkta bulunan bir üniversite konumuna kavuşturmaya çalışacağız. 40 yıl önce kuruluşu ile başlayan ve araştırma altyapısını, bugünkü ulaştığı konumdan daha da ileriye taşımak için çaba sarf edeceğiz. Üniversitemizde 39 araştırma merkezi mevcut. Bu merkezler içerisinde Türkiye’de ve dünyada ilk olan ve olmaya aday projeleri yürüten merkezlerimiz de var. Fiziki mekan, kadro ve ekipman yetersizliği nedeniyle tam anlamıyla faaliyet geçememiş merkezlerimiz var. Üniversitemiz bir araştırma üniversitesi. Ülkemizin de her alanda araştırma çalışmalarına ihtiyacı olduğu için tüm araştırma merkezlerimizi dinamik hale getirmemiz şart."