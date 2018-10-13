KAYSERİ (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Üniversitelerin destek olmadığı, öncülük etmediği bir kalkınma hamlesinin hedefine ulaşması mümkün değildir. Halktan kopuk, şehrinden kopuk, ülkenin ve milletin dertlerinden kopuk bir üniversitenin ne kendisine ne de memlekete bir faydası olur." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erciyes Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katıldı.

Konuşmasına tüm katılımcıları selamlayarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite öğrencilerine, akademik ve idari personeline yeni akademik yılda başarılar diledi.



Kayseri'de bugün dolu bir gün yaşadıklarını ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın desteğiyle yapılan caminin açılışını yaptıklarını anımsatan Erdoğan, külliye olarak inşa edilen caminin, Kayseri'ye bir farklılığı kazandırmış olacağını söyledi.



Toplu açılış töreninde ise tek seferde toplam bedeli 1 katrilyon 640 trilyon lira olan 137 kalem eserin açılışını yaptıklarını dile getiren Erdoğan, bu eserler arasında Erciyes Üniversitesinin Spor Bilimleri Fakültesi ek binası ve antrenman salonlarının da bulunduğunu bildirdi. Erdoğan, tüm bu yatırımların Kayseri’ye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Kayseri'nin sanayide, ticarette ve üretimde Türkiye'nin lokomotif şehirlerinden biri olduğuna işaret eden Erdoğan, şehrin, hayırseverlerin eserleri, müteşebbislerin ve kamunun yatırımlarıyla büyümeye, kalkınmaya ve Türkiye'nin cazibe merkezlerinden biri olmaya da devam edeceğini söyledi.



Erciyes Üniversitesinin de bu süreçte şehrin ekonomik, ticari ve kültürel hayatının gelişmesi için her türlü katkıyı vereceğine inandığını vurgulayan Erdoğan, "Şu gerçeği hepimiz çok iyi biliyoruz; üniversitelerin destek olmadığı, öncülük etmediği bir kalkınma hamlesinin hedefine ulaşması mümkün değildir. Halktan kopuk, şehrinden kopuk, ülkenin ve milletin dertlerinden kopuk bir üniversitenin ne kendisine ne de memlekete bir faydası olur." diye konuştu.



Erciyes Üniversitesinin bu noktada rüşdünü ve başarısını ispat etmiş bir kurum olduğunu söyleyen Erdoğan, üniversitenin yıllardır akademik çalışmaları yanında Kayseri'nin ekonomik ve sosyal hayatına da damga vurduğunu ifade etti.



Üniversite-sanayi iş birliğinin en güzel örneklerinden birinin Kayseri'de sergilendiğini belirten Erdoğan, "Erciyes Üniversitesi akademik özgünlükten ve kaliteden taviz vermeden pratiğin yani gerçek hayatın bir parçası olmaya daima önem vermiştir. Bu çabaların Kayseri'nin Orta Anadolu'nun bir üretim üssüne dönüşmesinde, müteşebbislerimizin yurt dışına açılmasında büyük rolü olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Üniversitemizin de destekleriyle Kayseri sanayisi Anadolu kaplanları dediğimiz başarı hikayesine imza atmıştır." diye konuştu.



Erciyes Üniversitesinin 53 bin öğrencisi içerisinde, 105 farklı ülkeden bin 717 misafir öğrencisinin bulunduğunu dile getiren Erdoğan, "Görüldüğü gibi Erciyes Üniversitenin kalitesi sadece ülkemizde değil yurt dışında da gayet iyi biliniyor. Uluslararası öğrencilerin üniversitemize yönelik ilgisinin sürekli artmasını bunun bir tezahürü olarak görüyorum." dedi.

Şehirle kurduğu yakın ilişkinin üniversiteye de ciddi faydaları olduğunu söyleyen Erdoğan, Erciyes Üniversitesine ait altyapı ve hizmet binalarının çok önemli bir bölümünün Kayserili hayırseverler tarafından yaptırıldığını bildirdi. Başbakanlığı döneminde bu eserlerin bir kısmının açılışına katıldığını anımsatan Erdoğan, "Kayserili kardeşlerimiz, Erciyes Üniversitesine 'bizim üniversitemiz' diyerek sahip çıktı ve destek oldu. Böylece üniversitemiz, kısa zamanda ülkemizin önde gelen yüksek öğrenim kuruluşlarından biri haline geldi. Bu kazanımın korunmasını da son derece önemli buluyorum. Önümüzdeki süreçte üniversitemizin hem reel sektörle geliştirdiği iyi ilişkileri hem Kayserili kardeşlerimizle tesis ettiği o gönül bağını daha da kuvvetlendireceğine inanıyorum." dedi.

Ülke olarak son 16 yılda çok büyük bir dönüşüm yaşadıklarını, bu dönüşümün sadece ekonomide, yatırımlarda, demokrasi ve siyasi temsilde değil üniversitelerin standartlarında da pek çok başarıya imza attıklarını dile getiren Erdoğan, "Son 16 yıldaki değişim sadece üniversite, öğretim görevlisi veya öğrenci sayılarında gerçekleşmemiştir. Elbette bu alanlarda cumhuriyet tarihimizin tamamında yapılanlardan kat be kat fazlasını 2002'den bu yana hayata geçirdik." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 76 üniversiteden aldıkları üniversite sayısını, 206'ya çıkardıklarını, 2002 yılında 2,5 katrilyon lira olan yüksek öğretim bütçesini 2018 yılında yaklaşık 28 katrilyon liraya yükselttiklerini, 2002'de 494 olan meslek yüksek okulu sayısını 996'ya, 171 olan yüksek okul sayısını 464'e taşıdıklarını dile getirdi.

Üniversite öğrencisi sayısını 1 milyon 656 bin 18'den bugün 7 milyon 616 bine ulaştırdıklarına dikkati çeken Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Geçenlerde Almanya seyahatimde sordum, Şansölye bana şunu söyledi, 'yaklaşık 3 milyon üniversite öğrencimiz var' dedi. Bizim işte sayı bakın ortada, neredeyiz, bizimki de yaklaşık 8 milyon. Belki keyfiyet kemmiyet meselesi, tartışılabilir, ayrı bir konu. Yani bugün keyfiyette iyi değilsek bile yarın inanıyorum ki keyfiyette de biz onları yakalayacak ve aşacağız. Bunu kimlerle yapacağız? Hocalarımızla yapacağız. Onun için bizim güzel bir sözümüz var, 'eser müessiriyle değerlidir.' Onun için hocalarımız da kendi değerlerini, eserleri olan öğrencileriyle yükseltecektir. Bu konuda kendilerine büyük görev düşüyor."

(Sürecek)