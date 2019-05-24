Erciyes, uluslararası fuarlarda tanıtıldı

KAYSERİ (AA) - Erciyes Kayak Merkezi, Almanya, Rusya, Ukrayna, Dubai, Azerbaycan'da turizm endüstrisinin dünyadaki en kapsamlı ve prestijli fuarlarında tanıtıldı.

Erciyes AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Erciyes Dağı'ndaki yatırımları işletmek üzere 2011 yılında kurulan Türkiye'nin ilk ve tek profesyonel dağ yönetim şirketi Kayseri Erciyes AŞ, dağ üzerinde bulunan teleferiklerin işletilmesi, kayak pistlerinin hazırlanması, suni karlama sistemiyle kar üretilmesi, sosyal ve sportif aktivite düzenlemesinin yanında global çapta pazarlama çalışmalarına da ağırlık veriyor.

Erciyes Dağı ve Kayseri'nin turizm imkanları mart, nisan ve mayıs aylarında Almanya'dan Rusya'ya Azerbaycan'dan Dubai'ye, Ukrayna'ya dünyanın dört bir yanında düzenlenen en prestijli fuarlarda tur operatörleri, acente ve turizm profesyonellerine anlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, Avrupa'daki kayak merkezleri örneğinde olduğu gibi Erciyes'i de profesyonel bir vizyonla yönetmeye gayret ettiklerini belirtti.

Erciyes AŞ olarak yurt içinde ve yurt dışında çeşitli fuarlar ve sunumlara katılarak dünya insanlarına Erciyes'in gelmiş olduğu noktayı ve Kayseri'nin emsalsiz turizm potansiyelini anlatmaya çalıştıklarını ifade eden Cıngı, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl Rusya, Ukrayna ve Polonya pazarındaki başarılı operasyonlarımız sonrasında kış tatili için Moskova, Kiev ve Varşova'dan her cuma Kayseri'ye charter seferleri ve Amerika, İsviçre, Fransa, İtalya gibi çok sayıda farklı ülkeden aileleriyle veya arkadaş gruplarıyla gelen binlerce yabancı turisti ağırladık. Ayrıca sürekli yapılan tanıtım faaliyetleri kapsamında son üç ayda Hollanda, Çek Cumhuriyeti, İsveç, Ukrayna, Estonya, Letonya’dan dağımızı anlatmak için gruplar halinde Erciyes’e getirdiğimiz önemli tur operatörlerine dağ üzerinde sunumlar yaptık. 2015 yılından itibaren yoğunlaştığımız ve süregiden uluslararası pazarlama faaliyetleri neticesinde Erciyes, dünyada kış turizmi sektöründe önemli bir bilinirlik seviyesine ulaştı ve Türkiye’yi de uluslararası camiada kendi sektöründe temsil eder bir pozisyona geldi. Önümüzdeki yıllarda onbinlerce yabancı turisti şehrimizde ağırlayacağız."