Erciyes, Ukraynalı turistlere hazırlanıyor

KAYSERİ (AA) - Erciyes Kayak Merkezi, Ukraynalı turistleri ağırlamaya hazırlanıyor.

Erciyes AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Ukraynalı turistlerin kente gelmesi için Kayseri ve Ukraynalı turizmciler Kiev'de bir araya geldi.

Bu kapsamda Kayseri Erciyes AŞ, Kiev Turizm Müşavirliği ve Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) işbirliğiyle Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen kış turizmi çalıştayında Kayserili otelciler 200'e yakın Ukraynalı tur operatörü ve acente ile buluştu.

Turizm profesyonellerin bir araya geldiği toplantıda, işbirliği potansiyeli değerlendirilerek neler yapılabileceği konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Kiev'deki programa katılan Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı, kış paketini satacak olan turizm operatörlerine Erciyes'in sahip olduğu kayak altyapısı ve bölgenin sunduğu imkanlar hakkında sunum yaptı.

Tüm gayretlerinin geçen yıl yapılan Rusya operasyonunu bu yıl da Ukrayna için gerçekleştirmek olduğunu belirten Cıngı, şunları kaydetti:

"İki yıldır Ukraynalı turizmciler ile dirsek teması halindeyiz. O bölgede çok güçlü bir Türkiye imajı var ve biz katıldığımız fuarlarda, yaptığımız sunumlarda Erciyes'in kışın gelinebilecek en ideal tatil merkezi olduğunu anlatmaya çalıştık. Ukrayna ile olan siyasi işbirliğimizi kış turizmi alanında da pekiştirme gayreti içerisindeyiz. Oradaki güçlü operatörleri Kayseri'de misafir ettik ve neticede bir 'Erciyes Kış Tatil Paketi' oluşturuldu. Burada yaptığımız bu workshop neticesinde hem Kayseri'deki hem de Kapadokya'daki otelcilerimiz Ukraynalı turizm yetkilileriyle buluştu. Çok verimli bir çalışma oldu. Kış ve kültür turizmini entegre ederek şehrimiz ve bölgemiz açısından çok verimli sonuçlar alıyoruz. Erciyes'te ağırladığımız yabancı turist sayısını her yıl arttırma çabasındayız. Ukrayna'da acenteler Erciyes kış paketini satacaklar ve önümüzdeki günlerde ise haftalık uçuş tarihleri belirlenecek."