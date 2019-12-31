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Erciyes Kayak Merkezi'nde meşaleli yılbaşı kutlaması
- Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Kayseri'deki Erciyes Kayak Merkezi'nde yılbaşı dolayısıyla yaklaşık 60 kişilik ekip, ellerinde meşaleler gece kayağı yaptı- Kar üstünde geceyi aydınlatarak ilerleyen kayakçılar renkli görüntüler oluşturdu
Genel 31.12.2019, 20:03
KAYSERİ (AA) - Kayseri'deki Erciyes Kayak Merkezi'nde, yılbaşı kutlamaları kapsamında meşaleli gece kayağı yapıldı.
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te yılbaşı dolayısıyla Tekir Kapı pistinde ellerinde meşalelerle kayan 60 kayakçı renkli görüntüler oluşturdu.
Etkinliğe katılan kayakçılardan Barış Burgazlıoğlu, İzmir'den geldiklerini ve keyifli bir yılbaşı geçirdiklerini söyledi.
Kübra Burgazlıoğlu ise eşiyle yaptıkları meşaleli gece kayağının çok keyifli bir deneyim olduğunu dile getirdi.
Kayakçılardan Özkan Aydın da İstanbul'dan geldiğini ve ilk kez meşaleli gece kayağı yapma heyecanı yaşadığını kaydetti.
Unutamayacakları bir yılbaşı kutlaması yaptıklarını vurgulayan Aydın, etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.
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