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Erciyes Dağı'nda kayaklı defile

- Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan yöresel kıyafetler Erciyes Dağı'nda düzenlenen kayaklı defilede tanıtıldı - Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Cıngı: - "Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü hocalarımızın ve öğrencilerimizin el emeklerini ve göz nurunu Türkiye'de ilk defa yapılan kayaklı defileyle vatandaşlarımıza sunduk"

09 Mart 2018 Cuma 17:14
Erciyes Dağı'nda kayaklı defile
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KAYSERİ (AA) - Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan yöresel kıyafetler Erciyes Dağı'nda düzenlenen kayaklı defilede beğeniye sunuldu.

Enstitünün öğretmenleri ve öğrencilerinin hazırladıkları el emeği göz nuru yöresel kıyafetleri giyen 8'i kadın 10 kayakçı defileyi Erciyes Dağı'nda kayarak gerçekleştirdi.

Defilede Türk bayrağı ve Gesi güvercini deseni kullanılarak hazırlanan kıyafetler ilgi gördü.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, defilenin ardından yaptığı açıklamada, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin gerçekleştirdiği yatırımlarla Erciyes Dağı'nın ulusal ve uluslararası birçok sportif aktivite için ev sahipliği yapar hale geldiğini söyledi.

Bugün de düzenledikleri bu defileyle dağın sadece kış sporları için değil, aynı zamanda birçok farklı faaliyet ve aktivite için de kullanılabileceğini gösterdiklerini belirten Cıngı, şunları kaydetti:

"Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü hocalarımızın ve öğrencilerimizin el emeklerini ve göz nurunu Türkiye'de ilk defa yapılan kayaklı defileyle vatandaşlarımıza sunduk. Erciyes'te ilk defa bir kayaklı defile organizasyonu gerçekleştirdik. Gayet güzel ilgi gördü. Neticede burada harika bir dağ var, harika bir ortam var. Sadece kış sporları maksatlı değil, aynı zamanda hem ürünlerin hem markaların Erciyes'te birçok faaliyette bulunabileceklerini de sık sık gösteriyoruz ve bu da onun örneklerinde biri."

Cıngı, Selçuklu'dan bugüne kadar giyilen mahalli kıyafetleri sergilediklerini, kıyafetlerin çok ciddi emek ve işçilik isteyen ürünler olduğunu dile getirdi.

Enstitünün bayrakla güzel bir kıyafet de hazırladığını söyleyen Cıngı, "Gelin damat vardı, mahalli kıyafetler vardı. Daha çok geleneksel klasik ve mahalli kıyafetler teşhir edildi. Gayet de güzel oldu." diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Erciyes DağıKayseriKayseri Olgunlaşma EnstitüsüYöresel Kıyafet
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