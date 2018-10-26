Erciyes beyaz örtüyle kaplandı

KAYSERİ (AA) - Türkiye'nin önemli kış sporları ve kayak merkezlerinden Erciyes Dağı'na 15 santimetre kar yağdı.

İç Anadolu'nun en yüksek dağı Erciyes'te akşam saatlerinde etkisini gösteren yağmur, kara dönüştü. Kar yağışıyla hava sıcaklığı da eksi 7 dereceye kadar düştü.

Erciyes AŞ Pist Düzenleme ve Güvenlik Müdürü Zafer Akşehirlioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün başlayan kar yağışının dağın büyük bölümünde etkisini sürdürdüğünü söyledi.

Kar kalınlığının zirvede 10-15 santimetre olduğunu belirten Akşehirlioğlu, kar yağışının gün boyu etkili olmasını beklediklerini ifade etti.

Akşehirlioğlu, yağan karın kışın habercisi olduğunu belirterek, kayak sezonunun yakında açılacağını dile getirdi.

- Zincirleme trafik kazası

Kar yağışı nedeniyle Kayseri-Develi karayolunun üç noktasında zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Sis, yoğun tipi ve kaygan zeminin de etkisiyle 25 aracın karıştığı kazalarda yaralanan olmadı.

Trafiğin bir süre aksadığı yolda, karayolları ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.