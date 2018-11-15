Erciyes 8. profesyonel sezonuna hazır

KAYSERİ (AA) - SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Yılda 2 milyonun üzerinde kişinin ziyaret ettiği, Türkiye'nin en önemli kış sporları ve turizm merkezlerinden Erciyes, tüm hazırlıklarını tamamlayarak 8. sezonun açılışını beklemeye başladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi Projesi ile kış turizminin vazgeçilmez adreslerinden biri haline gelen Erciyes Kayak Merkezi'nde sezonun kapanmasının ardından başlatılan bakım çalışması yeni sezon öncesi tamamlandı.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle kayak merkezindeki suni karlama makineleri de çalıştırılmaya başlandı.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erciyes Kayak Merkezi'nin çok geniş bir alanda hizmet verdiğini, bu yüzden yaz sezonununu çok verimli geçirmek zorunda olduklarını söyledi.

Özellikle insanların taşındığı yüksek teknoloji barındıran mekanik tesisleri çok önemsediklerini vurgulayan Cıngı, "Bu yüzden bir önceki sezonu kapatır kapatmaz sonraki sezon için hazırlıklara başlıyoruz. Dağdaki bütün teleferiklerimiz, gondollarımız, telesiyejlerimiz, yürüyen bantlarımız, yani insan taşıyan bütün ekipmanlarımız vidasından cıvatasına kadar teker teker kontrol ediliyor. Aşınan ya da bozulan parçalar yenileriyle değiştirildi. Yıl içerisinde çeşitli doğa olaylarından etkilenerek değişime uğrayan pistlerde gerekli düzenlemeler yapıldı. Bazı eğim sorunu oluşan pistlerimiz düzenlendi. Kar tutma filelerimiz yenilendi. Karlama makinelerimiz elden geçirildi. Biz bütün hazırlıklarımızı bitirdik, karın yağmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Cıngı, Tekir gondol üst istasyonda Türkiye'nin en iyi kafe restoranlarından birinin açıldığını belirterek, kayak merkezindeki sosyal alanlarda eklemeler yapıldığını ve Türkiye'de sadece eğitime ayrılan tek pistin bu yıl daha faal ve fonksiyonel çalışacağını kaydetti.

Verdikleri kaliteli hizmetle TSE ISO 9001 ve IQ Net belgelerini almaya hak kazandıklarını hatırlatan Cıngı, şunları kaydetti:

"Dünya artık standartlar dünyası. Artık, 'bu mal, iyi ya da kötü, bu hizmet kaliteli ya da değil' demenin bir anlamı yok. Artık her şey objektif kriterlere bağlanmak zorunda. İlk defa kayak merkezi olarak planlanmış ve Büyükşehir Belediyesinin yatırımlarıyla ortaya çıkmış olan kayak merkezimizin ünü herkesçe malum. İnsanlar artık dostlarına arkadaşlarına Erciyes'i öneriyor. 'Kayak Erciyes'te yapılır' imajı da artık Türkiye'de oluşmuş durumda."

Uluslararası sahaya da açıldıklarını, geçtiğimiz yıl Rusya'dan direkt uçuşlarla Rus kayak severlerin geldiğini anlatan Cıngı, "Biz yurt dışı çalışmalara ağırlık verdik. Yurt dışındaki fuarların tamamına katılan tek kayak merkeziyiz. Biz buralarda hizmetimizin ne kadar kaliteli olduğunu anlatıyoruz ama bunu dünya insanına anlatmanın en iyi yolu dünyaca kabul görmüş bazı belgeler." ifadelerini kullandı.

Cıngı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"TSE ISO 9001 belgeleri aldık ve hizmet kalitemiz artık dünyada kabul edilecek bir seviyeye gelmiş durumda. Bunu Uganda'da da söyleseniz, Belçika'da da söyleseniz, ABD'de de söyleseniz aynı şeyi ifade edecek. Ayrıca merkezi Brüksel'de olan ve ABD ile AB ülkelerinin de üye olduğu IQ Net belgesini alan başka bir kayak merkezi yok. Bu kalite belgelerinin alınması, Türkiye'de ilk defa Avrupa kupasının, ilk defa dünya kupasının düzenlendiği kayak merkezimizin uluslararası organizasyonlarda daha çok tercih edilmesini sağlayacaktır."

Cıngı, yeni sezonda kayak severlerin yoğun şekilde Erciyes'e gelmek istediğini anlatarak, "Yurt dışından gelecek olan kayak sever sayısının artması ve yurt içinde de bilinirliğimizin yaygınlaşmasıyla yazdan itibaren rezervasyonlar başladı. Bazı oteller hafta sonları yüzde 100 doluluğa sahip. Şu anda Erciyes'teki yatak sayımızın önemli bir kısmı ya rezerve edildi ya da satıldı. Ayrıca kayak merkezimiz şehir merkezine çok yakın olduğu için şehir otelleri de Erciyes'ten ziyadesiyle istifade ediyor." ifadelerini kullandı.

Erciyes Kayak Merkezi'nde kayak yapmanın maddi olarak her kesimden vatandaşa hitap ettiğini belirten Cıngı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Erciyes'teki bilet fiyatları zaten çok makuldü. Biz buna ek olarak, ülkemizin geçmiş olduğu ekonomik dar boğazda karınca kararınca katkımız olsun diye bilet fiyatlarımızı artırmadık. Bu hem kayakçı sayımızın artmasında, hem enflasyonla mücadelede hem de şehir dışından ve yurt dışında gelecek olan misafirlerimiz için de avantaj sağlayacaktır. Ucuz kayağın Bulgaristan'da yapıldığı yönünde yanlış bir algı var. Özellikle bu sezon Bulgaristan'da sezonluk bilet 6 bin lira civarında. Bizim burada sezonluk öğrenci biletimiz 400, yetişkin bileti ise 500 lira. Son teknoloji tesisleri, bu kadar uzun pistleri bu fiyata kullanmak büyük bir ayrıcalık."

Cıngı ayrıca geçen yıl 2 milyonun üzerinde misafiri ağırladıklarını ve bu yıl asıl hedeflerinin Erciyes'e gelen kayakçı sayısının artırılması olduğunu söyledi.