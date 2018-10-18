Erbil Uluslararası Maarif Okulunun resmi açılışı yapıldı

ERBİL (AA) - Erbil Uluslararası Maarif Okulunun açılışına, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker, IKBY Eğitim Bakanı Piştivan Sadık, Erbil Valisi Nevzad Hadi, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Mütevelli Heyeti Üyesi Dr. Mustafa Göksu, TMV Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Torpil, TMV Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölge Koordinatörü Ramazan Turgut ile çok sayıda siyasetçi, akademisyen ve veli katıldı.

Erbil Uluslararası Maarif Okulunun tanıtım videosunun izlettirildiği açılışta, öğrenciler şarkı ve şiirler okudu.

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker, açılışta yaptığı konuşmada, Erbil Uluslararası Maarif Okulunun ikili ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacağını düşündüğünü söyledi.

Milletlerin en önemli servetlerinden birinin entelektüel sermaye olduğunu belirten Eker, "Servetlerin en önemlisi ve değerlisi kuşkusuz entelektüel sermaye alanındaki servettir. Çünkü entelektüel sermaye inşa edildiği ve geliştirildiği zaman diğer servet alanlarını da harekete geçirir. Bunun da temel faaliyet alanı eğitimdir." ifadelerini kullandı.

Eker, IKBY'deki öğrencilerin söz konusu okulda iyi bir donanımla mezun olacaklarını vurgulayarak, gelecekte hangi alanlarda daha iyi iş birliği yapılması üzerine düşünmek gerektiğini dile getirdi.

Yakın coğrafyadaki ülkeler arasında ara sıra sorunlar çıkabileceğine dikkati çeken Eker, şöyle konuştu:

"Bazı konularla ilgili düşüncelerimiz ayrı olabilir. Bizi tanımayanların ve bize bu medeniyete yüz yıldan beri zarar vermeye çalışan düşüncelerin temsilcilerinin bize müdahale etmesine izin vermemeliyiz."

"Türkiye'nin halkıyla tarihi bir kardeşlik ilişkimiz var"

IKBY Eğitim Bakanı Piştivan Sadık da Erbil Uluslararası Maarif Okulunun uluslararası standartlarda eğitim verdiğini belirterek, okulun IKBY'nin eğitim alanındaki önemli gelişmelerinden biri olduğunu söyledi.

Sadık, "Türkiye'nin halkıyla tarihi bir kardeşlik ilişkimiz var. Umarım bu okul bir köprü görevi görerek, ilişkilerin daha da güçlenmesine vesile olur." ifadelerini kullandı.

IKBY Eğitim Bakanı, bakanlıkça okulun daha da gelişmesi için her türlü desteği sunmaya hazır olduklarını vurgulayarak, okulun kısa sürede açılmasına rağmen büyük rağbet gördüğünü kaydetti.

"Gönül elçileri yetiştirmek için buradayız"

TMV Mütevelli Heyeti Üyesi Dr. Mustafa Göksu ise vakfın 2016 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile kurulduğunu hatırlatarak, vakfa bağlı okulların gizli ajandası olmayan ve yüksek eğitim kalitesiyle yoluna devam ettiğini vurguladı.

Göksu, 193 ülkede olmak istediklerini belirterek, "Ancak ilk önce gönül ve sınır coğrafyamızda olmak istedik. Bugün Erbilli kardeşlerimize kendine güvenen, vatanını seven ve akademik anlamda dünyayla yarışan gönül elçileri ve gelecek için iyi nesiller yetiştirmek için buradayız." diye konuştu.

Muhabir: Mazin Majeed Asaad Baqal