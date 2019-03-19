Erbaş'tan huzurevi ziyareti

ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Seyranbağları Huzurevi sakinlerini ziyaret etti.

Yaşlılar Haftası dolayısıyla huzurevi ziyaretinde bulunan Erbaş'a eşi Seher Erbaş da eşlik etti. Erbaş, Yaşlılar Haftası'nı kutladıktan sonra, huzurevi sakinlerine karanfil dağıttı.

Huzurevi sakinlerince yapılan yemeklerin ve el sanatı ürünlerin sergilendiği stantları da gezen Erbaş, Ankara Huzurevleri Bocce Turnuvası'nda başarılı olan takımlara madalyalarını takdim etti.

Erbaş, madalya töreninin ardından yaşlılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.



