Erbaş, din görevlileriyle bir araya geldi

ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Yaz Kur'an kursunda çocukların sayısı ne kadar artarsa nitelik olarak da onlara doğru dini bilgiyi aktarırsak millet olarak o kadar kazançlı olacağız." ifadesini kullandı.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Erbaş, Ankara Müftülüğünce yaz Kur'an kursları dolayısıyla Kocatepe Camisi'nde düzenlen programda, başkentteki din görevlileriyle bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca yurt dışında 106 noktada hizmet verildiğini aktaran Erbaş, insanların aydınlanmaya, doğru dini bilgiye ulaşmaya ihtiyacı olduğunu belirtti.

Erbaş, din görevlilerinin doğru dini bilgiyi aktarması gerektiğini, aksi takdirde insanların hurafecilerden ve din istismarcılarından etkileneceğini ifade ederek, her gün kitap okumanın din hizmetine ciddi etki yapacağını kaydetti.

Din görevlilerinin örnek insan olduklarına dikkati çeken Erbaş, "Herkes bizim hal ve hareketlerimize bakıyor. Yaz Kur'an kurslarında bizim, çocuklarımıza hem eğitim olarak hem de davranış olarak en güzelini yapmamız gerekiyor. Temsilimizi en güzel bir şekilde yapmamız gerekiyor. Çünkü temsil iyi olursa, takdim de etkili olur." ifadesini kullandı.

- "Evlerine, ailelerine gidilmesi gerekiyor"

Yaz Kur'an kurslarına çocukların gelmesini beklemeden evlerine, ailelerine gidilmesi gerektiğini dile getiren Erbaş, din görevlileri sayesinde çocuk ve gençlerin gönüllerine cami, Kur'an-ı Kerim, Allah ve peygamber sevgisinin düşürüleceğini kaydetti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişiminin nelere sebep olduğunu hatırlatan Erbaş, şöyle devam etti:

"O yüzden kapı kapı dolaşacağız. 15 Temmuz'da başımıza gelen bu bela, din istismarı yüzünden gelmedi mi? Nasıl istismar ettiler? Yaz Kur'an kursunda çocukların sayısı ne kadar artarsa nitelik olarak da onlara doğru dini bilgiyi aktarırsak millet olarak o kadar kazançlı olacağız. Din gönüllüleri olarak o kadar kazançlı olacağız. Rabbimizin huzurunda hesap verirken hesabı kolay vereceğiz."