Erbaş, Almanya'dan gelen gençlerle buluştu

ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "İslamofobi endüstrisi, insanları İslam'dan uzaklaştırmak için çaba gösteriyor." ifadesini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erbaş, Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Değerler Eğitimi Programı" kapsamında Almanya'dan gelen gençlerle görüştü.

Erbaş, Din İşleri Yüksek Kurulu Konferans Salonu'ndaki görüşmede, program kapsamında birçok proje yapıldığını belirterek, öğrencilerin birlik ve beraberliğinin, İslam'ı ve tarihi öğrenmeyle milleti yakından tanımanın başlı başına bir değer olduğunu bildirdi.

İslam'ın en büyük değer olduğunu vurgulayan Erbaş, "Siz, orada bu değerinizi ömrünüzün sonuna kadar yaşayarak muhafaza edeceksiniz. Nerede yaşıyor olursanız olunuz, ister gurbet ellerde, ister Türkiye'ye geldiğiniz zamanlarda, size bakan birisinin Müslümanlığı okuması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Erbaş, Müslümanın yaşantısıyla örnek olması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Amelsiz iman, meyvesiz ağaca benzer. Namaz, oruç bizi diri tutuyor. İslam'ın emirlerini yerine getirerek Müslümanlığımızı en güzel şekilde yaşamış oluyoruz. Bizim hal ve hareketimizin tebliği olması gerekiyor. İnsanlar bize baktığı zaman İslam'a heves etmeli.

İslamofobi endüstrisi, insanları İslam'dan uzaklaştırmak için çaba gösteriyor. Gençler, insanlar bize baktığı zaman tebessüm etmeliler. Bunun için gayret edelim. İslam'ı sevdirmek, iyi bir Müslüman olmak en büyük ibadetlerden birisidir. Yaşayışımız, sözümüzden daha etkili olacaktır."

Erbaş, konuşmasının ardından gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Temel dini bilgiler ve değerler eğitimi, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri içeren program kapsamında, İstanbul, Ankara, Bursa, Bilecik, İznik, Çanakkale ve Edirne'ye gezi düzenlenecek.