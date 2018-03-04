İSTANBUL (AA) - Erbakan Vakfı Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Bugün Türk Silahlı Kuvvetlerinin yaptığı Zeytin Dalı Harekatı'nda milli silahların kullanılabilmesi 40 sene önce Erbakan hocamızın kurmuş olduğu ASELSAN ve TUSAŞ gibi kuruluşların çalışmalarının neticesindedir. İşte yeniden büyük Türkiye böyle kurulur, işte konuştuğunu yapan lider böyle olur. Erbakan deyince laf değil icraat konuşulur." dedi.

Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan vefatının 7. yıl dönümünde, vasiyeti üzerine kurulan Erbakan Vakfının Sinan Erdem Spor Salonunda düzenlediği "Konuştuğunu yapan adam: Prof. Dr. Necmettin Erbakan" başlıklı etkinlikle anıldı.

Erbakan Vakfı Genel Başkanı Fatih Erbakan, merhum Necmettin Erbakan'ın asrın mücahidi olduğunu söyledi.

Erbakan'ın pusulası akıl ve ilim, haritası ise İslam olan bir lider olduğunu belirten Fatih Erbakan, "Bu sayede İslam alemine 40 sene boyunca rehberlik etti, bu sayede İslam aleminin radarı vazifesini gördü. O mazlumların ve ezilenlerin umuduydu, o zalimleri ve siyonistleri titreten Erbakan'dı. Onun saçındaki her bir ak düşmüş tele baktığınızda Kudüs'ü, Çeçenistan'ı, Bosna'yı, Keşmir'i, Arakan'ı görmeniz mümkündür. Yolu peygamberlerin yoluydu." diye konuştu.

"Erbakan Vakfımız, 'Erbakan'ı ve onun davasını, Erbakanca düşünmeyi tarihe gömüp üzerine beton dökeceğiz' diyen anlayışa karşı en güçlü ve tek başkaldırıdır." diyen Erbakan, hocasının davasından vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Necmettin Erbakan'ın sözünün eri ve söylediklerini hayata geçiren bir insan olduğunu dile getiren Erbakan, şöyle konuştu:

"Bugün Türk Silahlı Kuvvetlerinin yaptığı Zeytin Dalı Harekatı'nda milli silahların kullanılabilmesi 40 sene önce Erbakan hocamızın kurmuş olduğu ASELSAN ve TUSAŞ gibi kuruluşların çalışmalarının neticesindedir. İşte yeniden büyük Türkiye böyle kurulur, işte konuştuğunu yapan lider böyle olur. Erbakan deyince laf değil icraat konuşulur. Erbakan Vakfı milli görüşün şahlanış hareketidir. Siyonistlerin bu sebeple vakıf çalışmalarını yakından takip ediyor. Ne pahasına olursa olsun, karşımıza ne kadar engel, ne kadar zorluk koyarlarsa koysunlar, en kısa zamanda geleceğiz ve Türkiye'yi gösterdiğin (Necmettin Erbakan'ın) hedeflere ikinci 40 yılda bizler ulaştıracağız inşallah."

Erbakan konuşmasının sonunda 'milli görüş yemini' etti, salondaki vatandaşlar da yemini tekrarladı.

Bu arada, program sonunda çekilişle belirlenen 10 kişiye Umre seyahati hediye edildi.