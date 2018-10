Erasmusdays 12-13 Ekim'de gerçekleştirilecek

- Organizasyon kapsamında, 12-13 Ekim'de Nişantaşı Üniversitesi NeoTech Kampüs'te "Erasmus+ Cooperation for Innovation in The Perspective of Cultural Dissemination" isimli konferans gerçekleştirilecek