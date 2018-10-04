Erasmusdays 12-13 Ekim'de gerçekleştirilecek

İSTANBUL (AA) - İlki geçen yıl düzenlenen "Erasmusdays" bu yıl 12-13 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Nişantaşı Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Erasmus hakkında farkındalık yaratmak ve Erasmus projelerinin sonuçlarının paylaşılmasını amaçlayan, Erasmus paydaşlarının bir araya getiren 20 farklı ülkede eş zamanlı olarak gerçekleşecek.

Erasmusdays 2018 etkinlikleri kapsamında Nişantaşı Üniversitesi, Türkiye'den konferans başvurusu kabul alan ilk üniversite oldu. 12-13 Ekim'de Nişantaşı Üniversitesi NeoTech Kampüs'te gerçekleşecek "Erasmus+ Cooperation for Innovation in The Perspective of Cultural Dissemination" konferansında, Avrupa'da kültürel yayılımın inovasyonel proje ortaklıkları için önemi tartışılacak.

Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı Mesut Kamiloğlu ve İktisadi Kalkınma Vakfı Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu'nun da konuşmacılar arasında yer alacağı konferans iki gün sürecek. Konferans boyunca, AB-Türkiye ilişkileri sürecinin gelişmesinde Erasmus'un etkileri, Türkiye'de Erasmus'un geçmişi ve geleceği, Erasmus projelerinin gençlere ve eğitime katkıları gibi önemli konular da çeşitli oturumlarla masaya yatırılacak.

Oturumlara ek olarak bu sene Nişantaşı Üniversitesi, Erasmusdays 2018'de bir yarışmaya da imza atacak.

