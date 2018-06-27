Erasmus projesinin toplantısı Nallıhan'da yapıldı

ANKARA (AA) - Nallıhan ilçesinde Tuğrulbey Ortaokulunca hazırlanan "Erasmus Projesi +KA2 Stratejik Ortaklar Buluşması" kapsamında toplantı gerçekleştirildi.

Yunanistan, Bulgaristan Makedonya, Romanya ve İspanya'daki okulların ortaklığında yürütülen proje kapsamında 30 civarında öğretmen, Nallıhan ilçesine geldi.

Bu kapsamda Ayhan Sümer Kültür Merkezinde toplantı gerçekleştirildi.

Tuğrulbey Ortaokulu Müdürü Akif Koca, Erasmus projesi kapsamında Türkiye'nin yanı sıra 5 ülkenin öğretmen ve idarecileriyle bir araya gelerek, "Uluslararası eğitimde web 2.0 araçları çalışması" ve "Erasmus +KA Proje hakkında stratejik ortaklarla değerlendirmede" bulunduklarını söyledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Benlice'nin de katıldığı toplantının ardından Kaymakam Murat Kahraman ve Belediye Başkanı İsmail Öntaş'a ziyarette bulunuldu.











