Erasmus öğrencisi 34 genç Beypazarı'nda

ANKARA (AA) - Erasmus projesi kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı aracılığıyla Avrupa Komisyonu tarafından fonlanan "Gençlik değişim projesi" kapsamında Türkiye’ye gelen 34 genç, Beypazarı ilçesinde çalışmalarda bulundu.

İslam kültürü, Avrupa kültürel çeşitliği ile göçmen ve mülteci konularını daha iyi anlamak için Erasmus projesi kapsamında İspanya, İşveç, Estonya, İtalya, Yunanistan ve Türkiye’den 34 genç Beypazarı'nda bir araya geldi.

Proje yapımcısı Hande Demir, projenin "Limit Gökyüzünde" isimli gençlik grubu tarafından organize edildiğini söyledi.

Projede, amaçlarının, İslam'ın hoşgörülü yaklaşımlarını keşfederek, İslamofobi'yi azaltmak olduğunu belirten Demir, "Drama, rol yapma gibi artistik metotlarla mültecilere karşı negatif bakış açısı ve davranışlara karşı empati geliştirmek ve yaygın eğitim esas alınarak, gençlerin aktif katılımına, girişimciliğe ve farkındalık yaratma üzerine odaklandık." ifadesini kullandı.

Demir, değişim projesi sayesinde katılımcıların, göçmenlik durumunu ve farklı kültürlerin birlikte yaşayabileceğini anlayacağını belirterek, "Böylece yabancı dillerini geliştirecekler ve Beypazarı kültürünü yakından tanıyacaklar." diye konuştu.

İspanya'dan gelen Jase Antonio, bu projeden önemli kazanımlar elde edeceklerini söyledi.