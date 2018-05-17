Enver İbrahim'den yoksullar için yeni program çağrısı

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya'da 2015'ten bu yana hapiste bulunan ve kraliyet affıyla dün serbest bırakılan eski muhalefet lideri Enver İbrahim, ülkedeki Malay çoğunluğa yönelik "pozitif ayrımcılığın", ırk ayrımı yapılmadan yoksullara yardım eden yeni bir program lehine rafa kaldırılması gerektiğini belirtti.

Enver, Associated Press'e (AP) verdiği röportajda, Malay toplumunun kalkınmasına öncelik veren Yeni Ekonomi Politikasının (NEP) tüm Malay toplumunu değil, seçkin sınıfı zenginleştirdiğini vurgulayarak yoksul Malayların, liyakate dayalı şeffaf politikalardan daha fazla yararlanması gerektiğini kaydetti.

Kendisi de bir Malay olan Enver, "NEP programının kaldırılması gerektiğini söyledim. Sosyal haklardan yoksun, yoksul Malayların, NEP'ten ziyade, şeffaf, etkin bir pozitif ayrımcılık politikasından daha fazla yararlanacaklarına inanıyorum." dedi.

Enver İbrahim, "Dikkatimizi artık yoksulluğu ve eşitsizliği nasıl azaltacağımıza, bu aşırılıkları ve yolsuzlukları nasıl durduracağımıza vermemiz gerektiğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Sömürgecilik zamanında ülkeye getirilen azınlıklar karşısında geri kalan Malay toplumunu eğitim, kamuda istihdam, iş imkanları, devlet yatırımları ve konut sağlama gibi konularda pozitif ayrımcılığa tabi tutan NEP programına, Malaylar ile ülkedeki Çinli ve Hindistanlı azınlıklar arasında ırk ayrımı yaptığı eleştirisi getiriliyor.



Malezya'da 9 Mayıs'ta yapılan genel seçimden birinci çıkan Halkın Umudu (Harapan Rakyat) ittifakının lideri Mahathir Muhammed, başbakanlık görevine başladıktan sonra, 2015'te hapse atılan Enver'in serbest bırakılması için süreci hemen başlatacağını açıklamıştı.

Enver dün kraliyet affıyla serbest bırakılmıştı.

Malaylar, Malezya'nın yaklaşık 32 milyonluk nüfusunun üçte ikisini oluşturuyor.



