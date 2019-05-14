"Engelsiz Üniversite Ödülleri" sahiplerini buluyor

ANKARA (AA) - Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) düzenlenecek Yükseköğretimde Engelsiz Ufuklar Çalıştayı'nda 2019'un "Engelsiz Üniversite Ödülleri" verilecek.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, yükseköğretime kaliteli erişilebilirlik bağlamında engelli öğrencilere yönelik sunulan hizmetlerin var olan durumunu ve iyi uygulama örneklerini ortaya koyarak, geleceğe dönük neler yapılabileceğini tartışmak amacıyla yarın "Yükseköğretimde Engelsiz Ufuklar Çalıştayı" düzenlenecek.

Çalıştayın açılışındaki törende, 2019'un "Engelsiz Üniversite Ödülleri"ni almaya hak kazanan üniversite ve kişilere ödülleri takdim edilecek.

Törene, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç başta olmak üzere YÖK Yürütme Kurulu Üyesi ve Engelli Öğrenci Çalışma Grubu Yürütücüsü Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, YÖK üyeleri ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yetkililer, rektörler ve üniversitelerdeki engelli öğrenci birim sorumluları da katılacak.

- Kişilere "engelli dostu" ödülleri de verilecek

Bu yıl, Engelsiz Üniversite Ödülleri kapsamında, "Bayrak ödülleri" ve "Engelsiz Program Nişanı" yükseköğretim kurumlarına, "Engelli Dostu Ödülleri" ise bireysel ödüller kategorisinde kişilere verilecek.

Bayrak ödülleri, engelli öğrencilerin sorunlarının çözümü için teşvik edici çalışmalar ve projeleri hayata geçiren yükseköğretim kurumlarına "mekanda erişebilirlik", "eğitimde erişebilirlik" ve "sosyo-kültürel faaliyetlerde erişebilirlik" olmak üzere 3 kategoride verilecek. Engelsiz Program Nişanı ise programlarını farklı engelli gruplarına erişilebilir kılan üniversitelerin ilgili programları için takdim edilecek.

Ayrıca "Yükseköğretimde Engelsiz Programlar" ve "Yükseköğretim Programlarının Engelli Öğrencilere Uyarlanması" başlıklı iki ayrı panelin düzenleneceği çalıştayda, Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hıdır Karaduman'ın "Görme Engellilerin Eğitimi ve Toplumsal Katılımı için Üç Boyutlu Yazıcıların Kullanımı" ile Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Yusuf Emre Mercan'ın Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Türe eşliğinde "Engelsiz Sanat" başlıklı sergileri de yer alacak.