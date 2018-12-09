Engelsiz evde sürpriz doğum günü

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yaşayan 8 yaşındaki otizmli Ayşe Nisa Bostan için Büyükşehir Belediyesinin Engelsiz Çocuk Evi'nde doğum günü partisi gerçekleştirildi.

Engelsiz Çocuk Evi'nin öğretmenleri tarafından hazırlanan partiye, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de katıldı.

Doğum günü partisinde otizmli ve down sendromlu çocuklar, öğretmenlerinin kendileri için yaptığı ve üzerinde "İyi ki doğdun Ayşe Nisa" yazan kartondan taçları taktı.

Hep birlikte arkadaşlarının yeni yaşını kutlayan çocuklara, Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik de eşlik etti.

Otizmli Ayşe Nisa için hazırlanan pastayı, Çelik ve çocuklar beraber kesti.

Daha sonra çocuklara arkadaşlarının doğum günü anısına çeşitli hediyeler verildi.

Çocuklara hediyelerini dağıtan Çelik, onlara oyun oynadı.

Doğum günü kutlanan Ayşe Nisa Bostan'ın annesi Serap Bostan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızının Engelsiz Çocuk Evi'nde çok iyi vakit geçirdiğini ve güzel alışkanlıklar kazandığını söyledi.

Kızı için doğum günü partisi düzenlenmesinden dolayı duygulandığını ifade eden Bostan, bu tür çocuk evlerinin yaygınlaştırılmasını istedi.































